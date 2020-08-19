Погибший в Сирии генерал служил в Чебаркуле

При взрые погиб генерал Гладких и пятеро сирийцев Фото: Евгений Ганеев

новость из сюжета Война в Сирии

Генерал-майор Вячеслав Гладких, погибший в Сирии, до 2014 года служил командиром 7-й танковой бригады Центрального военного округа в Чебаркуле (Челябинская область). Здесь он стал известен как организатор первого танкового биатлона в Центральном военном округе, сказано на сайте фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности

Там же сообщается, что в Чебаркуле Гладких отличался тем, что очень открыто сотрудничал с родительским комитетом и Советом шефов, «проявлял внимание к подчиненным, к солдатам, принципиальность в требованиях недопущения правонарушений, их профилактике». Весной 2016 года фамилия Гладких появилась в новостях в связи с гибелью в Тоцком, где он командовал 21-й мотострелковой бригадой, срочника из Башкирии Андрея Шлычкова. По официальной версии, солдат совершил самоубийство, однако его родственники поначалу не верили этому и предъявляли претензии к Гладких. Скандал утих после того, как семья получила от министерства обороны солидную компенсацию — 2.1 млн рублей.

12 декабря 2016 года Вячеславу Гладких было присвоено звание генерал-майора. В последнее время он служил заместителем командующего 36-й общевойсковой армией и находился в Сирии в командировке в качестве военного советника.

Как сообщало URA.RU, 18 августа вблизи города Дейр-эз-Зор на дороге сработало взрывное устройство в тот момент, когда проходила российская автоколонна. Генерал Гладких погиб на месте, вместе с ним ранены еще двое российских военнослужащих. Кроме этого, погибли командующий национальной обороной Дейр-Эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных. В СК РФ по факту гибели генерала Гладких возбуждено уголовное дело.

Полковник Вячеслав Гладких в Чебаркуле крайний справа Фото: Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности

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