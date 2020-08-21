Путин сделал заявление по ситуации в Беларуси

Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ заявил, что российская сторона не приемлет иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — цитирует Пескова РИА «Новости». По его словам, Путин также уведомил членов СБ о том, что провел несколько телефонных международных переговоров по ситуации в Белоруссии.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Дмитрий Песков заявлял, что на белорусское руководство были попытки надавить извне, пишет VSE42.ru. А оппозиция Белоруссии готова пойти на контакт с Россией, передает «Национальная служба новостей».
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