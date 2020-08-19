Дмитрий Песков заявил, что властям Белоруссии не нужна помощь из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белоруссия не нуждается в военной помощи от России в рамках союзнического договора ОДКБ. Правительство республики это признает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Сейчас нет такой потребности, и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», — заявил Песков журналистам. По его словам, несмотря на то что договором о коллективной безопасности предусмотрена военная помощь, в настоящее время Белоруссии она не требуется.

На просьбу прокомментировать появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что вдоль российско-белорусской границы замечено большое скопление военной техники, принадлежащей ВС РФ, Песков заявил, что такая техника находится на всей территории России, поэтому комментировать здесь нечего.

Ранее директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин в разговоре с URA.RU назвал условия, при которых возможен ввод в Белоруссии российского военного контингента. По его словам, данный сценарий возможен, если появится информация о вмешательстве во внутренние дела республики других стран.

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