Лукашенко призвал увольнять из школ учителей-оппозиционеров

В школах Беларуси не должно быть учителей, не следующих принципам государственной идеологии. Об этом заявил действующий глава Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.
«В Беларуси есть государственное образование и государственная идеология. Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим. Те, кто не хочет, они в школе быть не должны», — цитирует Лукашенко ТАСС. Он добавил, что заявлять об этом стоит открыто.
Днем ранее Лукашенко прошел по центру Минска с автоматом в руках, напоминает телеканал 360. С ним был его 15-летний сын Николай, который тоже взял в руки оружие и оделся в военную форму. В это время в Минске проходили демонстрации, идущие в стране с 9 августа после объявление официальных результатов выборов президента. Мирные акции в эти дни собирали сотни тысяч жителей, но жестоко подавлялись силовиками.
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