В Екатеринбурге университет переводят на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвященная разработке проекта комплексной программы «Общественное здоровье уральцев». Екатеринбург , ковтун ольга
Ректор вуза Ольга Ковтун встретится с первокурсниками очно Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уральский медицинский университет с 1 сентября начнет обучение студентов удаленно. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Лекционные занятия для студентов всех курсов будут проводится с применением дистанционных технологий», — сообщается на сайте вуза. При этом подчеркивается, что для первокурсников будет предоставлена возможность познакомиться с вузом очно. Планируется их встреча с ректором вуза Ольгой Ковтун.

Отдельно представители вуза обратились к студентам старших курсов: «К сожалению, обстоятельства не позволяют нам организовать образовательный процесс в его традиционном формате! Все лекционные и практические занятия будут проводиться в дистанционном формате».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские вузы будут совмещать дистанционное и очное обучение. Окончательное решение о форме обучения планировалось принять после совета ректоров, который был намечен на 21 августа.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...