В Екатеринбурге университет переводят на дистанционное обучение

Ректор вуза Ольга Ковтун встретится с первокурсниками очно Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Уральский медицинский университет с 1 сентября начнет обучение студентов удаленно. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

«Лекционные занятия для студентов всех курсов будут проводится с применением дистанционных технологий», — сообщается на сайте вуза. При этом подчеркивается, что для первокурсников будет предоставлена возможность познакомиться с вузом очно. Планируется их встреча с ректором вуза Ольгой Ковтун.

Отдельно представители вуза обратились к студентам старших курсов: «К сожалению, обстоятельства не позволяют нам организовать образовательный процесс в его традиционном формате! Все лекционные и практические занятия будут проводиться в дистанционном формате».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские вузы будут совмещать дистанционное и очное обучение. Окончательное решение о форме обучения планировалось принять после совета ректоров, который был намечен на 21 августа.