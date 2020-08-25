Медведев получил новое назначение

Комиссия, возглавленная Медведевым, проанализирует перспективы международных отношений в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возглавил комиссию Совбеза по обеспечению интересов России в Арктике. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

«[Комиссию возглавит] заместитель председателя Совета безопасности РФ [Дмитрий Медведев]», — говорится в документе. Также в комиссию вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РАН Александр Сергеев.

Комиссия проанализирует перспективы международных отношений в Арктике. Ведомство будет выявлять угрозы для нацбезопасности России в Арктике и предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал директиву о строительстве ледокольного флота, призванного обеспечить национальные интересы США в Арктике, передает « Царьград» . Планируется построить три средних и три тяжелых ледокола к 2029 году.

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