25 августа 2020

Свердловский бюджет потерял 15 млрд рублей из-за коронавируса. Самое страшное — впереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Потери могут оказаться в 4-5 раз больше Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Потери бюджета Свердловской области от коронавируса составили 15,3 миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщили в областном минфине.

«Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской области за семь месяцев 2020 года составили 153,3 миллиарда рублей, что на 15,3 миллиарда рублей, или на 9,1%, ниже аналогичного периода 2019 года», — заявила заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. Глава минфина подчеркнула, что исполнение бюджета региона за первые 7 месяцев 2020 года осуществлялось в условиях «нестабильной экономической ситуации», то есть кризиса. Вызванного пандемией коронавируса.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы бюджет региона смог обеспечить все социальные обязательства, активно работаем в сфере поиска новых источников дохода. В ближайшее время приступим к формированию бюджета на предстоящий год и плановый период и, конечно, в первую очередь будем учитывать особенности текущего исполнения доходов», — отметила Галина Кулаченко.

Ранее URA.RUписало о том, что региональный бюджет по итогам 2020 года может недосчитаться 60-70 миллиардов рублей. Для погашения растущего дефицита Свердловская область готовится выпустить облигации госзайма на 28 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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