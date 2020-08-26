За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19 в 16 муниципалитетах ХМАО. Количество заболевших находится в пределах 65-69 человек уже третий день подряд, что говорит о стабилизации обстановки. Такую обновленную статистику по заболевшим опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 61 случае. По 4 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Коэффициент распространения инфекции при этом находится на уровне 0,83 (показатель для первого этапа снятия карантина), но это не помешало региональным властям снять существенное количество ограничений. Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске. По остальным муниципалитетам статистика следующая:
- Сургут — 17;
- Нижневартовск — 16;
- Нефтеюганск — 9;
- Сургутский район — 4;
- Ханты-Мансийск — 3;
- Лангепас — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Советский район — 2;
- Радужный — 2;
- Нягань — 2;
- Мегион — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Когалым — 1;
- Урай — 1;
- Нефтеюганский район — 1;
- Октябрьский район — 1.
Всего: 65
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 39 пациентов тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 162 человека.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. Стали известны даты открытия ресторанов и кафе, власти разрешили прогулки в парках и скверах, заработали ЗАГСы и религиозные учреждения.
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