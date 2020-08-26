26 августа 2020
25 августа 2020

В ХМАО стабилизировалась ситуация с коронавирусом. СТАТИСТИКА

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе уже третий день подряд число заболевших примерно одно и то же Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19 в 16 муниципалитетах ХМАО. Количество заболевших находится в пределах 65-69 человек уже третий день подряд, что говорит о стабилизации обстановки. Такую обновленную статистику по заболевшим опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 человек зафиксирована пневмония, у 4 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 61 случае. По 4 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции при этом находится на уровне 0,83 (показатель для первого этапа снятия карантина), но это не помешало региональным властям снять существенное количество ограничений. Больше всего заболевших в Сургуте и Нижневартовске. По остальным муниципалитетам статистика следующая:

  • Сургут — 17;
  • Нижневартовск — 16;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Сургутский район — 4;
  • Ханты-Мансийск — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Советский район — 2;
  • Радужный — 2;
  • Нягань — 2;
  • Мегион — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Когалым — 1;
  • Урай — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 65

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 39 пациентов тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 162 человека.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели самые масштабные послабления за все время карантина. Стали известны даты открытия ресторанов и кафе, власти разрешили прогулки в парках и скверах, заработали ЗАГСы и религиозные учреждения.

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