27 августа 2020

Небольшим самолетам разрешат возить грузы и людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта
Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Небольшим российским авиакомпаниям, которые используют легкие воздушные суда, могут разрешить возить грузы и пассажиров. Соответствующие поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП) подготовил Минтранс.

«В России небольшие авиакомпании — эксплуатанты легких воздушных судов — могут получить право на перевозку грузов и людей», — пишут «Известия». Сейчас в России такие перевозки считаются коммерческой сферой деятельности. Это означает, что для своей работы авиакомпания обязана пройти ряд процедур сертификации, которые стоят очень дорого. У небольших компаний нет для этого денег.

По этой причине ведомство решило отнести перевозку грузов и пассажиров к авиаработам, так как им легче получить необходимые разрешения. Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции. Но участники отрасли считают, что формулировка создает двойное толкование услуги, а это может привести к претензиям со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В апреле стало известно, что российские власти разрешили авиакомпаниям перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. Отмечалось, что лайнеры будут возить медицинские товары из Китая в европейские города. Таким образом компании хотели заработать во время кризиса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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