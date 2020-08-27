Небольшим самолетам разрешат возить грузы и людей

Небольшим российским авиакомпаниям, которые используют легкие воздушные суда, могут разрешить возить грузы и пассажиров. Соответствующие поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП) подготовил Минтранс.
«В России небольшие авиакомпании — эксплуатанты легких воздушных судов — могут получить право на перевозку грузов и людей», — пишут «Известия». Сейчас в России такие перевозки считаются коммерческой сферой деятельности. Это означает, что для своей работы авиакомпания обязана пройти ряд процедур сертификации, которые стоят очень дорого. У небольших компаний нет для этого денег.
По этой причине ведомство решило отнести перевозку грузов и пассажиров к авиаработам, так как им легче получить необходимые разрешения. Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции. Но участники отрасли считают, что формулировка создает двойное толкование услуги, а это может привести к претензиям со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В апреле стало известно, что российские власти разрешили авиакомпаниям перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. Отмечалось, что лайнеры будут возить медицинские товары из Китая в европейские города. Таким образом компании хотели заработать во время кризиса.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.