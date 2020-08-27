27 августа 2020
26 августа 2020

Соратников челябинского экс-губернатора Юревича судят за взятку

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим, кадралиев андрей
Дело Вадима Белоусова (слева) направлено в суд Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Генпрокуратура РФ утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главбуха ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Они обвиняются в получении взятки в три миллиарда рублей в составе преступной группы, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«По версии следствия, в 2010—2014 годах Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство входящим в него предприятиям. На территории Москвы и Челябинска участники ОПГ получили взятку на общую сумму более трех миллиардов рублей», — рассказали в Генпрокуратуре.

Белоусову и Бутаковой предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С депутата сняли неприкосновенность, чтобы привлечь к ответственности. Юревич скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Предположительно, он находится в Лондоне.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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