Могучев продолжит пропагандировать Сергия на новом Youtube-канале Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Роскомнадзор распорядился закрыть Youtube-канал Всеволода Могучева, транслирующего видеозаявления бывшего схиигумена Сергия. Об этом сообщил Могучев 28 августа на своем работающем пока канале.

«К сожалению, хочу сообщить вам о том, что к утру следующего дня мой канал на Youtube по решению Роскомнадзора будет удален. Роскомнадзор считает, что материалы, которые здесь представлены, побуждают людей к разжиганию национальной, религиозной и иной розни», — заявил Могучев.

Но Могучев не собирается сворачивать свою работу. Он призвал всех подписываться на свой новый Youtube-канал, который он уже создал.

Ранее URA.RU писало, что Генпрокуратура несколько раз требовала от Могучева удалить выступления Сергия. В частности, его выступление после нападения в монастыре на съемочную группу Ксении Собчак, а также речь Сергия, в которой он призывал президента Владимира Путина уйти в отставку, а всю власть передать ему, Сергию.

URA.RU провело собственное расследование и выяснило, что Среднеуральский монастырь «Спорительница хлебов», который захватил глава секты царебожников Сергий, является фантомом: фактически он есть, но по документам на этом месте лес. Все строения монастыря являются незаконным самостроем. Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. Еще Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. Позже Сергий был лишен сана и ушел в раскол. Он призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла добровольно покинуть свой пост.

Фото: Youtube-канал Всеволода Могучева