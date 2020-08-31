Роспотребнадзор выявил, что в тюменской воде превышена норма концентрации опасных веществ
Бывший кандидат в депутаты создает новую партию — Роспотребнадзор выявил некачественную воду — за вход в лес требуют деньги — замгубернатора ушел на самоизоляцию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
В Тюмени создадут новую партию
- Снявшийся с довыборов кандидат в областную думу и скандальный экс-профессор ТюмГУ Владимир Осейчук создает собственную «Российскую социал-демократическую партию». Ее целью является проведение в России «бархатной революции», заявил URA.RU сам политический деятель.
Вода в области не соответствует нормам
- Роспотребнадзор обнаружил превышение хлора и аммиака в тюменской воде. Прокуратура начала проверку по этому факту.
Тюменцы требуют плату за вход в лес за грибами
- Жители Тюменского района требуют с городских грибников деньги за вход в лес. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые столкнулись с «грибной мафией». Они рассказали, что с них требовали плату в районе деревень Криводанова и Салаирка.
Тюменский чиновник ушел на самоизоляцию
- Заместитель губернатора области Сергей Сарычев находится на самоизоляции в связи с подозрением на COVID-19.
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