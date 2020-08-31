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Самое актуальное в Тюменской области на 1 сентября. В области создадут новую партию, прокуратура займется некачественной водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор выявил, что в тюменской воде превышена норма концентрации опасных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший кандидат в депутаты создает новую партию — Роспотребнадзор выявил некачественную воду — за вход в лес требуют деньги — замгубернатора ушел на самоизоляцию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

В Тюмени создадут новую партию

Вода в области не соответствует нормам

Тюменцы требуют плату за вход в лес за грибами

Тюменский чиновник ушел на самоизоляцию

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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