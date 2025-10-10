В Перми выпущена специальная транспортная карта с уникальным дизайном в честь Десятилетия науки и технологий в России. Дизайн карты посвящен суперкомпьютеру Пермского государственного университета (ПГНИУ) и выполнен в темных тонах. Ограниченный тираж составил всего 1000 экземпляров,сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Пермская карта выполнена в темной гамме и посвящена суперкомпьютеру Центра коллективного пользования высокопроизводительных вычислительных ресурсов при Пермском госуниверситете. Количество ограниченно — 1000 штук. Приобрести их можно в пунктах продажи транспортных карт», — написал Эдуард Соснин в telegram-канале.
Лимитированные карты имеют стандартный функционал, но отличаются эксклюзивным оформлением, отражающим вклад региона в развитие науки. Серия таких карт из разных регионов будет представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Там соберут лучшие региональные решения, посвященные научным достижениям, чтобы продемонстрировать их участникам и гостям форума.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.