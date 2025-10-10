В Перми выпустили эксклюзивные транспортные карты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки смогут оплачивать проезд картой с уникальным дизайном
Пермяки смогут оплачивать проезд картой с уникальным дизайном Фото:

В Перми выпущена специальная транспортная карта с уникальным дизайном в честь Десятилетия науки и технологий в России. Дизайн карты посвящен суперкомпьютеру Пермского государственного университета (ПГНИУ) и выполнен в темных тонах. Ограниченный тираж составил всего 1000 экземпляров,сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«Пермская карта выполнена в темной гамме и посвящена суперкомпьютеру Центра коллективного пользования высокопроизводительных вычислительных ресурсов при Пермском госуниверситете. Количество ограниченно — 1000 штук. Приобрести их можно в пунктах продажи транспортных карт», — написал Эдуард Соснин в telegram-канале.

Лимитированные карты имеют стандартный функционал, но отличаются эксклюзивным оформлением, отражающим вклад региона в развитие науки. Серия таких карт из разных регионов будет представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Там соберут лучшие региональные решения, посвященные научным достижениям, чтобы продемонстрировать их участникам и гостям форума.

Дизайн посвящен суперкомпьютеру Пермского университета
Дизайн посвящен суперкомпьютеру Пермского университета
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выпущена специальная транспортная карта с уникальным дизайном в честь Десятилетия науки и технологий в России. Дизайн карты посвящен суперкомпьютеру Пермского государственного университета (ПГНИУ) и выполнен в темных тонах. Ограниченный тираж составил всего 1000 экземпляров,сообщил мэр города Эдуард Соснин. «Пермская карта выполнена в темной гамме и посвящена суперкомпьютеру Центра коллективного пользования высокопроизводительных вычислительных ресурсов при Пермском госуниверситете. Количество ограниченно — 1000 штук. Приобрести их можно в пунктах продажи транспортных карт», — написал Эдуард Соснин в telegram-канале. Лимитированные карты имеют стандартный функционал, но отличаются эксклюзивным оформлением, отражающим вклад региона в развитие науки. Серия таких карт из разных регионов будет представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Там соберут лучшие региональные решения, посвященные научным достижениям, чтобы продемонстрировать их участникам и гостям форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...