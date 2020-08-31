В Челябинской области силовики сносят поселок элиты

Прокуратура требует снести «поместья» челябинских VIP (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миасский городской суд поступили семь исков прокуратуры, которая требует признать самовольными строениями коттеджи в элитном поселке «Тихая заводь». Информация об этом содержится в базе данных суда. В ближайшее время, как сообщили URA.RU в прокуратуре области, в суд поступит еще несколько аналогичных обращений.

«Прокурорская проверка выявила незаконность разрешений на строительство. Соответственно, прокурор Миасса, действуя в интересах государства в лице департамента по недропользованию по УрФО, требует признать строения незаконными постройками, обязать собственников снести их в течение полугода и убрать сведения об объектах из Единого государственного реестра. Готовится еще ряд исков аналогичного характера», — сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

Среди VIP, к которым обращены иски, — вице-спикер заксобрания области Семен Мительман, бизнесмены Сергей Карелин и Олег Сиротин. Ранее прокуратура предъявляла претензии экс-замминистра экономразвития Антону Бахаеву, экс-прокурору Троицкого района и Копейска Дмитрию Пикельному, бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову. Но предыдущий процесс закончился неудачей для надзорного ведомства.

Участки под строительство, как пояснил URA.RU Сиротин, приобретались у миасского депутата Фатиха Мамлеева, и ответчики сейчас выступают как добросовестные приобретатели. Мамлеев купил земли сельхозназначения, разделил их на участки и распродал. Депутаты Миасса изменили генплан города, узаконив происходящее, уже после начала застройки. По требованию прокуратуры, это решение отменили.