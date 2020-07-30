Суд отказался сносить дачи челябинских VIP

Олег Сиротин заявил, что является добросовестным приобретателем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасский городской суд отказал прокуратуре, подавшей иск к группе жителей Челябинской области, с требованием признать незаконными сделки о приобретении земельных участков близ поселка Атлян. В числе ответчиков — депутаты, бизнесмены и бывшие чиновники. Речь идет о дачном поселке «Тихая заводь».

«Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — говорится в решении, выставленном на сайте Миасского городского суда. Это решение прокомментировал один из ответчиков, владелец отеля «Золотой пляж» и ГРЦ «Солнечная долина».

«Там истекли сроки давности по сделке, — сообщил URA.RU Сиротин. — И к нам не может быть претензий, поскольку мы добросовестные предприниматели». Сиротин напомнил, что участки покупались у депутата горсобрания Миасса Фатиха Мамлеева.

«Прокуратура обязательно доведет это дело до конца и добьется сноса незаконных объектов. Кроме того, там под видом рыбацких домиков построили коттеджи», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Миасский правозащитник Юрий Ковальский заявил, что дождется, когда появится мотивировочная часть решения, и тоже будет добиваться сноса объектов. По его мнению, это строительство наносит вред экологии Миасса.

Кроме Сиротина и Мамлеева среди ответчиков — бывший первый замминистра экономразвития региона Антон Бахаев, ставший фигурантом уголовного дела о коррупции. Также среди ответчиков депутат ЗСО Семен Мительман, экс-прокурор Троицкого района и Копейска Дмитрий Пикельный, бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов и другие известные VIP-персоны.

Мамлеев приобрел земли, имеющие статус сельхозназначения, потом разделил их на участки и распродал. Уже после того, как начали строить дачи, собрание депутатов Миасса изменило генплан города, узаконив участки под коттеджами. По требованию прокуратуры это решение было отменено.