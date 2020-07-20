Прокуратура вернет Миассу землю под коттеджами челябинских VIP

Юрий Ковальский считает, что весь генплан Миасса надо пересмотреть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области проверит, как мэрия Миасса исполняет решение суда об отмене поправок в генплан города в 2018 году. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. В результате поправок были фактически узаконены земли вблизи поселка Верхний Атлян, вокруг которых разгорался конфликт прокуратуры с группой челябинских бизнесменов и бывших чиновников. О том, почему так важно исполнить решение прокуратуры, URA.RU рассказал правозащитник Юрий Ковальский.

«В январе вступило в силу решение суда о признании изменений генплана недействительными, — напомнили URA.RU в прокуратуре области. — Мы проведем проверку и будем добиваться сноса незаконных объектов». Речь идет о дачном поселке «Тихая заводь». Несколько лет назад депутат горсобрания Фатих Мамлеев получил земли сельхозназначения, нарезал на кусочки и распродал под строительство дач. Горсобрание Миасса уже после начала строительства изменило генплан, включив участки в состав городских земель.

В суд Миасса 17 января поступил иск прокурора города к владельцам дач. Среди ответчиков — бывший первый замминистра экономразвития региона Антон Бахаев, ставший фигурантом уголовного дела о коррупции. Также среди ответчиков депутат ЗСО Семен Мительман, экс-прокурор Троицкого района и Копейска Дмитрий Пикельный, владелец «Солнечной долины» Олег Сиротин, бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов и другие известные VIP-персоны. Очередное заседание состоится 30 июля.

В январе на пресс-конференции прокурор области Виталий Лопин, комментируя отмену изменений в генплан Миасса, заявил, что прокуратура будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении тех чиновников мэрии, допустивших строительство VIP-поселка. Мэр Миасса Григорий Тонких заявил URA.RU, что решение прокуратуры исполняется и власти ждут, чем закончится процесс против владельцев дач. Миасский правозащитник Юрий Ковальский видит в этом конфликте экологическую составляющую.

«Реки Атлян и Сыростан питают Атлянское месторождение которое в свою очередь является источником водоснабжения Миасса, — отметил в разговоре с URA.RU правозащитник. — Все строительства в этой зоне ухудшают экологию Миасса. Кроме того, я считаю, что давно пора пересмотреть весь генплан города, принятый в 2011 году, так как именно с этого документа и начались незаконные землеотводы, уничтожающие экологию».