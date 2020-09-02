В Пермском крае мэра наказали за плохую работу

Краснокамский городской суд (Пермский край) наказал мэра Игоря Быкариза за невыполнение требований прокуратуры. По данным ГАС «Правосудие», за свое бездействие глава Краснокамска был оштрафован на 2 000 рублей.
«Главу администрации Краснокамского городского округа Быкариза И. Я. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей», — сказано в картотеке суда.
Из материалов дела следует, что Быкариз должен был устранить нарушения, выявленные природоохранной прокуратурой, и отчитаться в установленный срок. Но «умышленно не исполнил требования прокурора о рассмотрении представления и принятии конкретных мер по устранению допущенных нарушений».
В суд мэр не явился, направил своего представителя, который пояснил, что Быкариза очень много работы и он просто не проконтролировал сроки исполнения предписания. Поэтому защитник просил суд нарушение мэра считать малозначительными и ограничиться устным замечанием. Но суд учел длительность пропущенного Быкаризом срока и принял иное решение, указав дополнительно на пренебрежительное отношение мэра к исполнению своих обязанностей.
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