Челябинца-контрактника не отпускают из армии после службы

Контрактник Илья Ленков из Челябинска не может уволиться из армии после окончания службы. Об этом заявил URA.RU сам военнослужащий.
Вместо того, чтобы покинуть часть 29 июня, как он рассчитывал, Илья вынужден переслуживать уже третий месяц. Так, по его словам, получилось из-за особенностей оформления документов.
«Я заключал контракт в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 02511), дислоцированной в поселке Каменка Ленинградской области, когда уже проходил „срочку“. Рапорт писал, прося зачислить меня на контракт с учетом четырех месяцев, которые уже отслужил. Исходя из этого, срок контракта истек 29 июня. Вот только, судя по выписке из приказа, меня оформили без учета срочной службы», — рассказал URA.RU Ленков.
В схожей ситуации, по его словам, он оказался не один. «Я обращался во все инстанции, от прокуратур до командиров. Ответы похожи: нарушений нет, терпи и дослуживай», — добавил контрактник.
В пресс-службу Западного военного округа, к которому относится 138-я ОМСБр, отправлен соответствующий запрос. Ответ на него пока не получен.
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