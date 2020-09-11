Названа дата, когда Пашаева могут лишить статуса адвоката

Адвокат представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября рассмотрит предложение Минюста о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката. Об этом заявил вице-президент палаты Михаил Аскеров.

«Будет рассматриваться 18 сентября», — цитирует Аскерова ТАСС. При этом адвокат подчеркнул, что на данный момент от Минюста не поступило представление о лишении.

Сам Эльман Пашаев в интервью РЕН ТВ заявил, что адвокатская палата не уведомляла его о своем решении. О возможном лишении статуса он узнал от журналистов. «Не знаю. Надо сначала понять», — приводит телеканал слова Пашаева.

Дисциплинарное дело в отношении адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего на суде актера Михаила Ефремова, было возбуждено 13 июля президентом Федеральной палаты адвокатов Юрием Пилипенко. Затем уже Минюст России предложил лишить Пашаева статуса, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении его оппонента Александра Добровинского.