Инсайд: в ХМАО возвращаются мигранты, уехавшие из-за коронавируса

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Азербайджана стали возвращаться в ХМАО для работы. Регион они покинули на время эпидемии. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали в нескольких местных диаспорах
«Границы официально закрыты, есть запреты на работу в такси и в сфере общепита, но жить надо, поэтому обходными путями люди приезжают и работают», — рассказал инсайдер в одной из национальных общин.
Никто из официальных представителей граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины или Азербайджана говорить открыто на эти темы не согласился. Руководители некоторых диаспор, ответившие на звонки журналиста URA.RU, и вовсе заявили о несоответствии инсайдерской информации действительносити, при этом там также не смогли ответить, сколько иностранцев сейчас находятся на территории ХМАО.
Известно, что официально иностранцам невозможно устроится на работу в такси, а также работать продавцами и поварами в ХМАО, что в свое время вызвало протесты среди представителей диаспор. Но источник в региональном правительстве заявляет, что периодически фиксируются нарушения этого запрета. Законопослушные же иностранцы возвращаются для работы на стройках, в основном в качестве разнорабочих.
Ранее URA.RU писало, что предприниматели из Нижневартовска, ведущие бизнес с китайцами, предложили изолировать тех в карантинной зоне, чтобы обезопасить жителей от коронавируса. Тогда же сообщалось, что часть китайцев уехали в отпуск на родину, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.
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