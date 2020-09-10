10 сентября 2020
09 сентября 2020

Инсайд: в ХМАО возвращаются мигранты, уехавшие из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Официально границы со многими странами еще закрыты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Азербайджана стали возвращаться в ХМАО для работы. Регион они покинули на время эпидемии. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали в нескольких местных диаспорах

«Границы официально закрыты, есть запреты на работу в такси и в сфере общепита, но жить надо, поэтому обходными путями люди приезжают и работают», — рассказал инсайдер в одной из национальных общин.

Никто из официальных представителей граждан Узбекистана, Таджикистана, Украины или Азербайджана говорить открыто на эти темы не согласился. Руководители некоторых диаспор, ответившие на звонки журналиста URA.RU, и вовсе заявили о несоответствии инсайдерской информации действительносити, при этом там также не смогли ответить, сколько иностранцев сейчас находятся на территории ХМАО.

Известно, что официально иностранцам невозможно устроится на работу в такси, а также работать продавцами и поварами в ХМАО, что в свое время вызвало протесты среди представителей диаспор. Но источник в региональном правительстве заявляет, что периодически фиксируются нарушения этого запрета. Законопослушные же иностранцы возвращаются для работы на стройках, в основном в качестве разнорабочих.

Ранее URA.RU писало, что предприниматели из Нижневартовска, ведущие бизнес с китайцами, предложили изолировать тех в карантинной зоне, чтобы обезопасить жителей от коронавируса. Тогда же сообщалось, что часть китайцев уехали в отпуск на родину, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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