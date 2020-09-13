Владимир Русинов считает. что кандидаты не смогли заинтересовать избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Явка на выборы в Свердловской области оказалась значительно меньше ожидаемой. Об этом заявил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов.

«Наверное, кандидаты не смогли заинтересовать людей. Да и дополнительные выборы традиционно вызывают у избирателей меньше интереса», — рассказал председатель облизбиркома. По его словам, на довыборы депутата заксобрания по Краснотурьинском избирательному округу пришли 19,23% избирателей. На выборах 2016 года явка по этой территории была в два раза больше: 38,5%. Мандат областного депутата получил глава Ивделя единоросс Петр Соколюк.

Рекордно высокая явка оказалась в Махневском муниципальном образовании, где переизбирали весь состав местной думы, — 62,14%. Провалили все показатели явки Нижний Тагил (11%) и Полевской (9%). Средний показатель по Свердловской области составил около 20%.

В Махнево единороссы получили 7 мандатов из 10 (на прошлых выборах — всего 5). По одному мандату взяли КПРФ и «Справедливая Россия», еще один достался самовыдвиженцу. В Нижнем Тагиле, где активность оппозиции накануне выборов была высока, победил единоросс Александр Долгоруков. В Асбесте, где КПРФ имеет достаточно сильные позиции, депутатом стал глава местного профсоюза Леонид Ремезов, член ЕР, участвовавший в выборах как самовыдвиженец.

Всего в Свердловской области прошло 11 кампаний, на которых разыграли 25 мандатов. Из них 18 получили представители «Единой России», 5 — самовыдвиженцы (в том числе сторонники ЕР), по одному — представители КПРФ и «Справедливой России». В целом выборы прошли в спокойной обстановке, отметил Владимир Русинов, хотя в избиркомы все же поступило 15 жалоб, которые сейчас отрабатывает полиция.