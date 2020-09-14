Мэром в ХМАО стала многодетная мать

Наталья Уколова снова вернулась на пост главы поселения

Главой сельского поселения Покур (Нижневартовский район) стала многодетная мать Наталья Уколова. За нее проголосовали пять из семи народных избранников местного совета депутатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Избранная в 2018 году Уколова сложила полномочия в связи с рождением третьего ребенка. Сейчас решением большинства голосов она вновь избрана главой. Ее дочь подросла, и теперь Наталья Петровна готова продолжить начатую работу до конца срока», — добавили в пресс-службе

Заместитель главы Нижневартовского района Ханиф Абдуллин поздравил ее с избранием на должность и пожелал аккумулировать опыт других руководителей и коллективов в Покуре для решения насущных проблем. Коллеги-депутаты пообещали помогать. Уколова в свою очередь отметила, что приложит все свои силы, чтобы оправдать доверие земляков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в единый день голосования выбирали глав шести городских и сельских поселений: в Сытомино, Лямина, Мулымье, Соруме, Малом Атлыме и в Советском. Еще в семи муниципальных образованиях проходили выборы в думу: в Белоярском районе, Покачах, Мегионе, Радужном, Советском, в Нефтеюганске и Когалыме.