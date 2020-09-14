Мэром в ХМАО стала многодетная мать

Главой сельского поселения Покур (Нижневартовский район) стала многодетная мать Наталья Уколова. За нее проголосовали пять из семи народных избранников местного совета депутатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовского района.
«Избранная в 2018 году Уколова сложила полномочия в связи с рождением третьего ребенка. Сейчас решением большинства голосов она вновь избрана главой. Ее дочь подросла, и теперь Наталья Петровна готова продолжить начатую работу до конца срока», — добавили в пресс-службе
Заместитель главы Нижневартовского района Ханиф Абдуллин поздравил ее с избранием на должность и пожелал аккумулировать опыт других руководителей и коллективов в Покуре для решения насущных проблем. Коллеги-депутаты пообещали помогать. Уколова в свою очередь отметила, что приложит все свои силы, чтобы оправдать доверие земляков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в единый день голосования выбирали глав шести городских и сельских поселений: в Сытомино, Лямина, Мулымье, Соруме, Малом Атлыме и в Советском. Еще в семи муниципальных образованиях проходили выборы в думу: в Белоярском районе, Покачах, Мегионе, Радужном, Советском, в Нефтеюганске и Когалыме.
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