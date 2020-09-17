Россия пообещала ответить на новые санкции имени Навального

Россия примет ответные меры, если Евросоюз решит ввести санкции против нее из-за ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
«Россия найдет, как ответить, если Евросоюз решит ввести санкции», — передает RT со ссылкой на Чижова. Ввести санкции ранее предложили в Европарламенте.
Депутаты Европарламента представили сегодня резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, передает телеканал 360. Члены органа предлагали, в частности, остановить строительство проекта «Северный поток-2» и заморозить европейские активы россиян, становившихся героями расследований Навального.
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