Россия пообещала ответить на новые санкции имени Навального

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
ЕС может ввести санкции из-за произошедшего с Алексеем Навальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Россия примет ответные меры, если Евросоюз решит ввести санкции против нее из-за ситуации с Алексеем Навальным. С таким заявлением выступил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Россия найдет, как ответить, если Евросоюз решит ввести санкции», — передает RT со ссылкой на Чижова. Ввести санкции ранее предложили в Европарламенте.

Депутаты Европарламента представили сегодня резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, передает телеканал 360. Члены органа предлагали, в частности, остановить строительство проекта «Северный поток-2» и заморозить европейские активы россиян, становившихся героями расследований Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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