Пострадавшие обратились за помощью в Ресурсный центр ЛГБТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Екатеринбурга неизвестный избил двоих мужчин за их принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Один из пострадавших — владелец уральского бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров. О произошедшем сообщили сами пострадавшие.

«Посмотрите на мое ***** (лицо). Оно все в крови, у Данила такое же состояние», — рассказал Аллегров в Instagram. По словам пострадавшего, он со своим другом выходил из ресторана Macceroni, и в этот момент на них напал неизвестный. Он кричал в адрес мужчин оскорбления, после чего напал на них, избил, разбил телефоны и украл часы. Также нападавший угрожал убийством.

У Аллегрова диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. По его словам, он несколько раз терял сознание. В полиции, по словам пострадавшего, установили личность нападавшего и начали проверку. Избитые уральцы также обратились за помощью в Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге и в российскую ЛГБТ-сеть.

В УМВД России по Екатеринбургу URA.RU подтвердили факт нападения. «Заявление поступило в отдел полиции № 7. По данному факту проводится проверка/Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили там.

Напавший на жителей Екатеринбурга неизвестный Фото: скриншот Instagram

Один из пострадавших, владелец бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров. Фото: скриншот Instagram