18 сентября 2020

В Екатеринбурге избили представителей ЛГБТ. «Несколько раз терял сознание». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, геи, лгбт, флаг лгбт, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Пострадавшие обратились за помощью в Ресурсный центр ЛГБТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Екатеринбурга неизвестный избил двоих мужчин за их принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Один из пострадавших — владелец уральского бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров. О произошедшем сообщили сами пострадавшие.

«Посмотрите на мое ***** (лицо). Оно все в крови, у Данила такое же состояние», — рассказал Аллегров в Instagram. По словам пострадавшего, он со своим другом выходил из ресторана Macceroni, и в этот момент на них напал неизвестный. Он кричал в адрес мужчин оскорбления, после чего напал на них, избил, разбил телефоны и украл часы. Также нападавший угрожал убийством.

У Аллегрова диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. По его словам, он несколько раз терял сознание. В полиции, по словам пострадавшего, установили личность нападавшего и начали проверку. Избитые уральцы также обратились за помощью в Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге и в российскую ЛГБТ-сеть.

В УМВД России по Екатеринбургу URA.RU подтвердили факт нападения. «Заявление поступило в отдел полиции № 7. По данному факту проводится проверка/Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили там.

Напавший на жителей Екатеринбурга неизвестный
Фото: скриншот Instagram
Один из пострадавших, владелец бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров.
Фото: скриншот Instagram

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...