Депутат заксобрания Мария Коновалова заразилась коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермское правительство покинул один из министров — депутат ЗС заразилась коронавирусом — в Чайковском женщина умерла у дверей поликлиники — пермяки жалуются на нарушение работ при ремонте дома. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Пермский министр покинул свой пост

Министр Николай Гончаров ушел с поста перед заседанием комитета по бюджету в ЗС региона, которое пройдет 23 сентября. Согласно документам, его министерство числится среди отстающих.

Депутат ЗС попала в больницу с COVID

Депутат законодательного собрания края Мария Коновалова заразилась коронавирусом. Она проходит лечение в Пермской краевой клинической больнице.

Пермяки пожаловались на строителей

Жительница Александрова пожаловалась на строителей, которые проводят ремонт в многоквартирном доме. По ее словам, рабочие превратили дом в аварийный.

В Чайковском женщина умерла на пороге поликлиники

На крыльце поликлиники №3 микрорайона Заринский в Чайковском скончалась женщина. О случившемся URA.RU рассказали горожане, ставшие очевидцами случившегося.