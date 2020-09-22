22 сентября 2020
21 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 23 сентября. Депутат ЗС заболела СOVID, в Чайковском женщина скончалась на пороге поликлиники

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Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, коновалова мария
Депутат заксобрания Мария Коновалова заразилась коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермское правительство покинул один из министров — депутат ЗС заразилась коронавирусом — в Чайковском женщина умерла у дверей поликлиники — пермяки жалуются на нарушение работ при ремонте дома. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Пермский министр покинул свой пост

Депутат ЗС попала в больницу с COVID

Пермяки пожаловались на строителей

В Чайковском женщина умерла на пороге поликлиники

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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