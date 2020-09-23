Россиянам рекомендуют гасить ипотеку как можно раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам лучше гасить ипотеку досрочно, чтобы не переплачивать. Таким советом с URA.RU поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Если есть возможность, лучше гасить досрочно. В таком случае меньше переплатите и быстрее станете полноправным собственником», — отмечает Радченко. По ее словам, большинство россиян поступает именно так.

Выплаты также зависят от вида ипотеки, уточняет эксперт. В частности, бывают аннуитетные и дифференцированные платежи. Первый вариант предполагает равные выплаты, когда сначала вы гасите только проценты, а тело кредита практически не уменьшается. Это наиболее распространенный вид ипотеки, подчеркнула Радченко.

А в случае второго варианта сначала платится больше, а затем сумма платежа постепенно сокращается. Таким образом можно гасить кредит долго и не переплачивать. Именно поэтому такие платежи не выгодны банкам и встречаются редко.

Ранее аналитики назвали наиболее частые причины отказа банков в ипотеке. Желательно, чтобы на все кредиты человека расходовалось не более 45% заработка. К тому же рассматривается и кредитная история заявителей. Иногда требуется подтверждение платежеспособности имеющимися активами: недвижимость, автомобиль, ценные бумаги, пишет агентство Nation News.