Прилепин предложил Армении войти в состав РФ. «Всех, кто против, отправлять посылкой в Турцию»

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Захар Прилепин на встрече с активистами партии «За правду». Челябинск, прилепин захар, портрет
Захар Прилепин отреагировал на ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армении предстоит задуматься о присоединении к России. Об этом писатель и политик Захар Прилепин сообщил в своем профиле в Facebook.

«Правильно понимаю, что в Армении надо стремительно провести референдум о присоединении к России? Стремительно», — написал Прилепин. При этом он отметил, что всех выступающих против этого — в частности, политиков и блогеров — следует «паковать и отправлять посылкой в Турцию».

Также писатель предположил, что следует обратиться за помощью к telegram-каналу NEXTA. «Не знаю, кто это, но много слышал, что они за добро против зла. Не то, что эти русские с их пушками», — поиронизировал Прилепин.

Получить оперативный комментарий Прилепина и уточнить его позицию по данному вопросу URA.RU не удалось. Писатель сказал, что ему неудобно говорить.

Ранее политологи обратили внимание на то, что партия Прилепина «За правду» показала провальный результат в Единый день голосования. По мнению экспертов, избиратели не поддержали агрессивную патриотическую риторику партии и дали понять Прилепину, что не хотят видеть его на выборах в Госдуму в 2021 году.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. Пашинян уже обсудил резкое обострение нагорно-карабахского конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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