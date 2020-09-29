Жириновский хочет перенести начало учебного года

Школьники должны идти в школы с 1 октября, считает Владимир Жириновский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учебный год в России должен начинаться с 1 октября. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Обязательно будем делать с 1 октября!» — цитирует Жириновского РИА «Новости». Он отметил, что с такой инициативой ЛДПР выступала и раньше.

В условиях пандемии весь сентябрь дети могли бы провести вдали от школ, подчеркнул Жириновский. По его мнению, школьников отправили на учебу 1 сентября, а теперь будут возвращать на дистант из-за распространения коронавируса. «Что они будут делать? Хулиганить!» — уверен Жириновский.

ЛПДР будет также настаивать на переносе единого дня голосования с осени на весну, добавил глава партии. Осень и зима, по словам Жириновского, не годятся для проведения плебисцита из-за холодов, поэтому мероприятие стоит перенести на конец апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о внеочередных школьных каникулах, передает RT. Столичные дети уйдут на каникулы на две недели, с 5 по 18 октября.