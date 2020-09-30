Школьные классы закрывают на карантин — в области формируется бюджет — референдум за прямые выборы мэра не будет проведен — в Нижнем Тагиле ученикам выдали гаджеты для дистанта — бывшего игрока клуба из Екатеринбурга арестовали в Минске. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
Школьные классы закрывают на карантин
- В области 30 сентября резко выросло количество закрытых на карантин классов. На сегодняшний день закрыт 541 класс, более половины из-за коронавируса.
Сформирован областной бюджет
- В облминфине закончились согласительные комиссии с муниципалитетами по формированию областного бюджета на 2021 год. Как сообщили URA.RU в министерстве, из-за пандемии коронавируса расходные статьи предварительно увеличились на 15 млрд рублей.
Облизбирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов мэра
- Областной избирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров. Активисты могут обжаловать этот отказ в прокуратуре.
Школьники Нижнего Тагила получили ноутбуки для дистанта
- Ученики нижнетагильских школ, которые были отправлены на дистанционное обучение, получили 84 ноутбука для выполнения заданий на дому.
Следствие по делу бывшего силовика завершено
- Завершено следствие по делу замначальника СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Началась стадия ознакомления Бусылко с материалами дела. После этого дело будет передано на подпись прокурору.
Чемпионку из Екатеринбурга арестовали в Минске
- Двукратная чемпионка России по баскетболу в составе БК «УГМК», обладательница бронзовой награды чемпионата Европы, белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована за участие в митингах. Ее задержали в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.
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