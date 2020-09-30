30 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 1 октября. Школьники уходят на карантин, арестована известная баскетболистка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, телефон, смартфон, ноутбук, сотовый телефон, тинейджеры, гаджет
В Нижнем Тагиле школьникам выдали 84 ноутбука для обучения на дому Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьные классы закрывают на карантин — в области формируется бюджет — референдум за прямые выборы мэра не будет проведен — в Нижнем Тагиле ученикам выдали гаджеты для дистанта — бывшего игрока клуба из Екатеринбурга арестовали в Минске. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Школьные классы закрывают на карантин

Сформирован областной бюджет

  • В облминфине закончились согласительные комиссии с муниципалитетами по формированию областного бюджета на 2021 год. Как сообщили URA.RU в министерстве, из-за пандемии коронавируса расходные статьи предварительно увеличились на 15 млрд рублей.

Облизбирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов мэра

Школьники Нижнего Тагила получили ноутбуки для дистанта

  • Ученики нижнетагильских школ, которые были отправлены на дистанционное обучение, получили 84 ноутбука для выполнения заданий на дому.

Следствие по делу бывшего силовика завершено

  • Завершено следствие по делу замначальника СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Началась стадия ознакомления Бусылко с материалами дела. После этого дело будет передано на подпись прокурору.

Чемпионку из Екатеринбурга арестовали в Минске

  • Двукратная чемпионка России по баскетболу в составе БК «УГМК», обладательница бронзовой награды чемпионата Европы, белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована за участие в митингах. Ее задержали в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...