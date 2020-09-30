В Нижнем Тагиле школьникам выдали 84 ноутбука для обучения на дому Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьные классы закрывают на карантин — в области формируется бюджет — референдум за прямые выборы мэра не будет проведен — в Нижнем Тагиле ученикам выдали гаджеты для дистанта — бывшего игрока клуба из Екатеринбурга арестовали в Минске. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Школьные классы закрывают на карантин

В области 30 сентября резко выросло количество закрытых на карантин классов. На сегодняшний день закрыт 541 класс, более половины из-за коронавируса.

Сформирован областной бюджет

В облминфине закончились согласительные комиссии с муниципалитетами по формированию областного бюджета на 2021 год. Как сообщили URA.RU в министерстве, из-за пандемии коронавируса расходные статьи предварительно увеличились на 15 млрд рублей.

Облизбирком отказал в проведении референдума о возврате прямых выборов мэра

Областной избирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров. Активисты могут обжаловать этот отказ в прокуратуре.

Школьники Нижнего Тагила получили ноутбуки для дистанта

Ученики нижнетагильских школ, которые были отправлены на дистанционное обучение, получили 84 ноутбука для выполнения заданий на дому.

Следствие по делу бывшего силовика завершено

Завершено следствие по делу замначальника СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Началась стадия ознакомления Бусылко с материалами дела. После этого дело будет передано на подпись прокурору.

Чемпионку из Екатеринбурга арестовали в Минске

Двукратная чемпионка России по баскетболу в составе БК «УГМК», обладательница бронзовой награды чемпионата Европы, белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована за участие в митингах. Ее задержали в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.