Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на поддержание правопорядка в общественных местах. Силовики проверяют увеселительные заведения и клубы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.
«Усиленные наряды полиции патрулируют улицы: Вайнера, Малышева, Радищева и другие. Кроме этого, сотрудники МВД проверяют ночные увеселительные заведения и дежурят возле скандальных клубов, где обычно происходят драки и другие нарушения общественного порядка», — рассказали в ведомстве.
Рейд начался 18 мая в 22:00. Закончится он к утру 19 мая.
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