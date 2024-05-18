18 мая 2024

Силовики устроили ночной рейд по улицам Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд закончится утром 19 мая (архивное фото)
Рейд закончится утром 19 мая (архивное фото) Фото:

Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на поддержание правопорядка в общественных местах. Силовики проверяют увеселительные заведения и клубы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Усиленные наряды полиции патрулируют улицы: Вайнера, Малышева, Радищева и другие. Кроме этого, сотрудники МВД проверяют ночные увеселительные заведения и дежурят возле скандальных клубов, где обычно происходят драки и другие нарушения общественного порядка», — рассказали в ведомстве.

Рейд начался 18 мая в 22:00. Закончится он к утру 19 мая.

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Полиция Екатеринбурга проводит профилактический рейд «Улица», направленный на поддержание правопорядка в общественных местах. Силовики проверяют увеселительные заведения и клубы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. «Усиленные наряды полиции патрулируют улицы: Вайнера, Малышева, Радищева и другие. Кроме этого, сотрудники МВД проверяют ночные увеселительные заведения и дежурят возле скандальных клубов, где обычно происходят драки и другие нарушения общественного порядка», — рассказали в ведомстве. Рейд начался 18 мая в 22:00. Закончится он к утру 19 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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