Синоптики сообщили, когда в России выпадет снег

Зима наступит не раньше середины ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ситуация с погодой придет в норму только к концу октября. Тогда температура опустится до +5 градусов и пойдет снег, сообщили специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«После 23 октября температура воздуха не будет превышать +5…+6 градусов, из-за чего последняя семидневка станет благоприятным периодом для перехода осадков в смешанную фазу», — объяснил Тишковец «Газете.ру». Первый снег обещают в Европейской части страны.

В «Фобосе» уточнили, что первых сугробов в конце октября ждать не стоит. Снег будет неустойчивый и быстро растает. Зато у автомобилистов будет время на смену резины на зимнюю. Осадки останутся смешанными до ноября. А с 10 по 20 ноября можно ожидать переход погоды от осени к зиме, рассказал Тишковец.

1 октября россиянам пообещали аномальную погоду в этом месяце. В части России средняя температура будет выше нормы.