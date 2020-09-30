Россиянам пообещали аномальную погоду в октябре

Первая неделя месяца порадует теплом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В октябре средняя температура воздуха будет превышать норму на 1-2 градуса почти на всей территории России. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений», — говорится на сайте. Такой прогноз ожидается и на Европейской территории, и на Азиатской части. На некоторых территориях, в частности, на юге Сибирского федерального округа, погода будет ближе к норме.

Также на большей части страны месячное количество осадков ожидается около среднего многолетнего количества. В ряде регионов, в том числе на юге Уральского федерального округа и на западе Алтайского края, осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края — больше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что так называемое «бабье лето» в европейской части России задержится как минимум до 5 октября, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Гидрометцентр не исключает возможности возвращения «бабьего лета» и позднее в октябре.