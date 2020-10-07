07 октября 2020
06 октября 2020

В ХМАО увеличилась смертность от коронавируса. Статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, коронавирус, ковид, пандемия
Количество смертей от COVID-19 вплотную приблизилось к двумстам Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За сутки в ХМАО от коронавируса умерли два человека. Это пятая и шестая смерти от COVID-19 за трое суток. При этом же количество ковидных коек в регионе уже меньше 40% (еще вчера их было на 4% больше). Количество новых зараженных также выросло до 175 человек (против 169 накануне). Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 человек зафиксирована пневмония, у 22 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 165 случаях. По 10 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

В эпидемиологические процессы вовлечены все муниципальные образования ХМАО, но новые случаи заражения обнаружены в 19 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте и Ханты-Мансийске. Это сейчас два самых заразных города. По остальным городам и районам статистика такая:

  • Сургут — 31;
  • Ханты-Мансийск — 31;
  • Нижневартовск —19;
  • Урай — 16;
  • Когалым — 12;
  • Нягань — 10;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Октябрьский район — 8;
  • Радужный — 7;
  • Кондинский район — 6;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Советский район — 5;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Сургутский район — 3;
  • Мегион — 2;
  • Покачи — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Всего: 175 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 46 пациентов тяжелое, 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 198 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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-
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