За сутки в ХМАО от коронавируса умерли два человека. Это пятая и шестая смерти от COVID-19 за трое суток. При этом же количество ковидных коек в регионе уже меньше 40% (еще вчера их было на 4% больше). Количество новых зараженных также выросло до 175 человек (против 169 накануне). Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 человек зафиксирована пневмония, у 22 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 165 случаях. По 10 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
В эпидемиологические процессы вовлечены все муниципальные образования ХМАО, но новые случаи заражения обнаружены в 19 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте и Ханты-Мансийске. Это сейчас два самых заразных города. По остальным городам и районам статистика такая:
- Сургут — 31;
- Ханты-Мансийск — 31;
- Нижневартовск —19;
- Урай — 16;
- Когалым — 12;
- Нягань — 10;
- Нефтеюганск — 10;
- Октябрьский район — 8;
- Радужный — 7;
- Кондинский район — 6;
- Нижневартовский район — 5;
- Советский район — 5;
- Нефтеюганский район — 5;
- Сургутский район — 3;
- Мегион — 2;
- Покачи — 2;
- Лангепас — 1;
- Пыть-Ях — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 175 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 46 пациентов тяжелое, 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 198 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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