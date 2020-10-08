Губернатор Дмитрий Махонин возглавил краевое правительство Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор назначил себя председателем правительства и улетел в Москву в командировку — новый ректор пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам — сына депутата будут судить по делу домов для сирот. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Губернатор отправился в Москву

Вступивший в должность губернатора Дмитрий Махонин 8 октября отправился в первую рабочую однодневную командировку в Москву. По мнению источников, у него запланированы встречи в администрации президента РФ.

Назначен глава правительства края

Губернатор Дмитрий Махонин назначил себя главой краевого правительства. Указ за подписью нового губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый руководитель пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам

Врио ректора Пермского классического университета Дмитрий Красильников поднял сотрудникам вуза оклады. Теперь минимальный оклад в вузе стал на 400 рублей больше — 12 600 рублей.

Сын депутата попал на скамью подсудимых

В Добрянке судят сына депутата ЗС Пермского края Виктора Плюснина Егора за мошенничество в сфере строительства. Он проходит обвиняемым по делу о домах для сирот.