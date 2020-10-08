Губернатор Дмитрий Махонин возглавил краевое правительство
Губернатор назначил себя председателем правительства и улетел в Москву в командировку — новый ректор пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам — сына депутата будут судить по делу домов для сирот. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:
Губернатор отправился в Москву
- Вступивший в должность губернатора Дмитрий Махонин 8 октября отправился в первую рабочую однодневную командировку в Москву. По мнению источников, у него запланированы встречи в администрации президента РФ.
Назначен глава правительства края
- Губернатор Дмитрий Махонин назначил себя главой краевого правительства. Указ за подписью нового губернатора опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый руководитель пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам
- Врио ректора Пермского классического университета Дмитрий Красильников поднял сотрудникам вуза оклады. Теперь минимальный оклад в вузе стал на 400 рублей больше — 12 600 рублей.
Сын депутата попал на скамью подсудимых
- В Добрянке судят сына депутата ЗС Пермского края Виктора Плюснина Егора за мошенничество в сфере строительства. Он проходит обвиняемым по делу о домах для сирот.
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