08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 9 октября. В правительство края назначен руководитель, сын депутата попал под суд

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин возглавил краевое правительство Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор назначил себя председателем правительства и улетел в Москву в командировку — новый ректор пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам — сына депутата будут судить по делу домов для сирот. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Губернатор отправился в Москву

Назначен глава правительства края

Новый руководитель пермского вуза поднял зарплаты сотрудникам

  • Врио ректора Пермского классического университета Дмитрий Красильников поднял сотрудникам вуза оклады. Теперь минимальный оклад в вузе стал на 400 рублей больше — 12 600 рублей.

Сын депутата попал на скамью подсудимых

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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