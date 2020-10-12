Мэр Котова договорилась с зятем челябинского олигарха

Александр Кретов и Александр Аристов решили вкладываться в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре в Челябинске начнется строительство Центра экстремальных видов спорта. Его возведением займется группа «Ариант», руководит которым Александр Кретов, зять бизнесмена Александра Аристова. Информацию о том, что «Ариант» откликнулся на предложение властей заняться этим проектом URA.RU подтвердили в мэрии Челябинска. Это стало итогом переговоров мэра Челябинска Натальи Котовой с представителями бизнеса.

«Губернатор Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова вовлекают бизнес в развитие город, — заявил URA.RU Сафонов. — У нас уже есть пример, когда на наше предложение откликнулся Челябинский электрометаллургический комбинат («ЧЭМК). Теперь холдинг «Ариант» проявил такую готовность».

Центр будут строить в районе Университетской набережной. «Холдинг „Ариант“ действительно планирует построить такой центр. Стоимость объекта составляет 2 млрд рублей, сроки строительства — 2 года. Работы начнутся уже в ноябре», — заявила URA.RU пресс-секретарь холдинга Ангелина Чеканова.

Ранее ЧЭМК и «Ариант» входили в холдинг, который принадлежал Александру Аристову и Юрию Антипову. В мае стороны начали раздел активов. Антипову достались ЧЭМК и все что связано с металлургией, Аристову — производство продуктов и торговые сети. Руководить предприятиями Аристова стал его зять Кретов.

После раздела активов бывшие деловые партнеры стали вкладываться в Челябинск. Антипов заявил о том, что его предприятия выделят средства на обустройство набережной Миасса в районе бассейна «Электрометаллург» и в на каток в парке Терешковой. Теперь о намерении вкладываться в Челябинск заявила сторона Аристова.