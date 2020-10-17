Блогер Михаил Литвин удивил зрителей трюком с бананом

Подписчики не поверили, что Михаил Литвин исполнил трюк с бананом с первого раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Михаил Литвин поразил подписчиков в TikTok трюком с бананом на видео. Литвин поймал ртом фрукт, который ему кинули с другого конца комнаты.

«Миша, с какого раза поймал в рот банан?» — поинтересовались зрители у Литвина. Сам блогер просто похлопал себе в комментариях к видео. Аплодисменты молодой человек услышал и от находившихся вокруг друзей-футболистов, которые видели исполнение трюка.

Некоторые подписчики подумали, что Литвин и сам не ожидал поймать банан. Многие просто не поверили, что блогер исполнил фокус с первого раза. Однако большая часть комментаторов просто порадовалась за молодого человека и пожелала ему дальнейших успехов.

Литвин прославился на платформах YouTube и Instagram. У него миллионы подписчиков во всех соцсетях. Блогер больше всего известен своими пранками, экспериментами и скандальным контентом. Кроме того, он был участником в Agent show Насти Ивлеевой, из-за которого ему пришлось набить тату с надписью «Pranks not dead».