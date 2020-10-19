Прожиточный минимум для пенсионеров в России признали заниженным

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Клипарт. Сургут, пенсия, монеты, деньги, руки пенсионера
Прожиточный минимум планируют увеличить до 11 653 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прожиточный минимум (ПМ) для пенсионеров необходимо существенно увеличить. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на «нулевом чтении» законопроекта о новой методике расчета ПМ и минимального размера оплаты труда.

«На сегодняшний день средний прожиточный минимум для пенсионеров равняется 81,5-82% от среднедушевого», — сказала Баталина на выступлении в Общественной палате, пишет РИА «Новости». Исправить эту ситуацию удастся при помощи новой методики расчета, благодаря которой этот показатель вырастет до 86%.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда. Из-за этого размер МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум в 2021 году будет 11 653 рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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