В ХМАО врачи отказываются прививаться от коронавируса

Но большинство медицинских работников относятся к вакцинации как к необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отдельные медицинские работники ХМАО отказываются ставить себе вакцину от коронавируса, мотивируя свое решение недостаточной изученностью препарата. Об этом на условиях анонимности рассказал главный врач крупнейшей больницы ХМАО.

«Заставлять мы никого не можем, вакцинация препаратом „Гам-КОВИД-Вак“, который поставляется в регион, как и любая другая вакцинация — процесс добровольный. Большинство врачей, с которыми я общаюсь, прививку себе поставят, но часть врачей принимать участие в прививочной кампании не хотят», — заявил в разговоре с URA.RU врач.

Первая партия вакцины поступила в регион 11 дней назад и она уже полностью использована. По словам директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского, вакцинация проходит поэтапно. «Начали ее с медицинских работников Сургута. Сейчас идет подготовка холодового оборудования и отработка логистической цепочки для проведения вакцинации в других городах», — добавил чиновник, сообщив, что ни о каких побочных явлениях у привитых в ХМАО он не слышал.

Главный врач Нижневартовской клинической больницы Алексей Сатинов сообщил, что себе прививку от коронавируса он поставит, но в город вакцина пока не поступила. «В первую очередь будут привиты медработники, прямо работающие с больными коронавирусом. Это люди, которые лично видели как протекает заболевание. Для себя я решение тоже уже принял», — резюмировал главврач.

Ранее URA.RU писало, что широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований. Губернатор ХМАО Наталья Комарова, на одном из заседаний оперативного штаба, говорила, что в ближайшее время в ХМАО поступит около полутора тысяч доз вакцины.