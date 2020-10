Опасные приложения скачали более восьми млн раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более двадцати популярных Android-приложений являются опасными для смартфонов. Об этом сообщает компания Avast, занимающаяся разработкой антивирусных программ.

К удалению были рекомендованы: Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue. Эти приложения были скачаны более более восьми млн раз.

В Avast считают главной целью данных приложений отображение огромного количества рекламы. Отмечается, что если смартфон уже заражен, то эти приложения могут скрывать свои значки, что усложнит их поиск на устройстве.

Ранее глава IT-отдела компании «Рексофт» Евгений Черток сообщил, что практически все установленные на телефоне приложения отсылают информацию об активности абонента. Эти данные обрабатываются и продаются в рекламных целях, передает телеканал 360.