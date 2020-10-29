29 октября 2020
28 октября 2020

В Тюменской области прирост заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, люди в масках, пешеходы
В Тюмени коронавирус не сдает позиции, статистика растет Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 138 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Показатель — самый высокий за последние несколько дней.

«Тюменская область — 138 [подтвержденных случаев коронавируса за сутки]», — говорится в отчете федерального оперштаба. До этого суточный прирост составлял 137 (28 октября), и 135 случаев (27 октября).

Со вчерашнего дня статистику также пополнили четыре летальных случая. Всего за время пандемии в Тюменской области умерло 66 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее URA.RU писало о местах, в которых вероятность заразиться наиболее высока. В регионах «тюменской матрешки» они разнятся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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