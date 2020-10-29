В Тюменской области прирост заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 138 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Показатель — самый высокий за последние несколько дней.
«Тюменская область — 138 [подтвержденных случаев коронавируса за сутки]», — говорится в отчете федерального оперштаба. До этого суточный прирост составлял 137 (28 октября), и 135 случаев (27 октября).
Со вчерашнего дня статистику также пополнили четыре летальных случая. Всего за время пандемии в Тюменской области умерло 66 человек с подтвержденным коронавирусом.
Ранее URA.RU писало о местах, в которых вероятность заразиться наиболее высока. В регионах «тюменской матрешки» они разнятся.
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