С конца лета цены на нефть упали более чем на 20%. Так, сырье марки Brent подешевело на 3,27% до 36,7 доллара за баррель. Нефть WTI стоит 34,45 доллара (-0,97%).
В конце торговой недели рубль показал снижение по отношению к мировым валютам. По данным Мосбиржи, доллар закрепился на отметке в 79,52 рубля за единицу (+0,65), евро выросло до 92,62 рубля (+0,62).
События в России
Депутаты Госдумы от ЛДПР хотят увеличить до 10 тысяч рублей пособие по уходу за пожилыми. Сейчас размер выплаты составляет 1 200 рублей, он не менялся с 2008 года.
Российским регионам могут списать часть долгов по бюджетным кредитам. Это произойдет, если субъекты будут направлять высвобождаемые деньги на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты, говорится в постановлении правительства.
Более трети россиян в период пандемии начали
Западные санкции
На фондовый рынок в этом году зашли почти три миллиона новых игроков из России. Также Мосбиржа зафиксировала повышенный интерес россиян к иностранным бумагам, объем торгов которыми в августе составил 1,53 трлн рублей.
События в мире
Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила «Газпром»
Новые карантинные меры обойдутся экономике Германии
Экономика Турции оказалась на пороге очередного кризиса на фоне обострения отношений с Францией и Грецией, конфликта в Нагорном Карабахе и пандемии коронавируса. С начала года турецкая лира потеряла уже 25% стоимости.
Прогнозы и мнения экспертов
Стоимость доллара к рублю за 30 лет выросла более чем в 40 000 раз. В случае, если бы в 1990-х не было деноминации, то этот показатель составил бы 100 000.
В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее востребованных профессий и будут массово терять работу. Также подобная учесть может ожидать секретарей, администраторов, юристов, механиков и заводских рабочих.
В случае победы политика Джо Байдена на выборах президента США в России может вырасти добыча нефти, уверен политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он считает, что этот кандидат мог бы закончить экономическую войну с Китаем.
По прогнозам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», ЦБ
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