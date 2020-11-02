Экономика Германии потеряет миллиарды евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С конца лета цены на нефть упали более чем на 20%. Так, сырье марки Brent подешевело на 3,27% до 36,7 доллара за баррель. Нефть WTI стоит 34,45 доллара (-0,97%).

В конце торговой недели рубль показал снижение по отношению к мировым валютам. По данным Мосбиржи, доллар закрепился на отметке в 79,52 рубля за единицу (+0,65), евро выросло до 92,62 рубля (+0,62).

События в России

Депутаты Госдумы от ЛДПР хотят увеличить до 10 тысяч рублей пособие по уходу за пожилыми. Сейчас размер выплаты составляет 1 200 рублей, он не менялся с 2008 года.

Российским регионам могут списать часть долгов по бюджетным кредитам. Это произойдет, если субъекты будут направлять высвобождаемые деньги на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты, говорится в постановлении правительства.

Более трети россиян в период пандемии начали откладывать небольшие суммы денег . По данным опроса «Сбербанк страхование жизни» и портала Rambler, о необходимости копить деньги задумались 73% граждан.

Западные санкции стимулируют развитие российской экономики , заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В случае введения новых ограничений Россия сможет ответить, отметил глава министерства.

На фондовый рынок в этом году зашли почти три миллиона новых игроков из России. Также Мосбиржа зафиксировала повышенный интерес россиян к иностранным бумагам, объем торгов которыми в августе составил 1,53 трлн рублей.

События в мире

Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила «Газпром» снизить цену на газ в рамках Ямальского контракта о поставках. Каждая сторона раз в три года может выступить за пересмотр условий.

Новые карантинные меры обойдутся экономике Германии как минимум в 19,3 млрд евро . Больше всего потеряют рестораны и отели — их убыток составит около 5,8 млрд евро.

Экономика Турции оказалась на пороге очередного кризиса на фоне обострения отношений с Францией и Грецией, конфликта в Нагорном Карабахе и пандемии коронавируса. С начала года турецкая лира потеряла уже 25% стоимости.

Прогнозы и мнения экспертов

Стоимость доллара к рублю за 30 лет выросла более чем в 40 000 раз. В случае, если бы в 1990-х не было деноминации, то этот показатель составил бы 100 000.

В России к 2025 году бухгалтеры возглавят список наименее востребованных профессий и будут массово терять работу. Также подобная учесть может ожидать секретарей, администраторов, юристов, механиков и заводских рабочих.

В случае победы политика Джо Байдена на выборах президента США в России может вырасти добыча нефти, уверен политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он считает, что этот кандидат мог бы закончить экономическую войну с Китаем.

По прогнозам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», ЦБ понизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4%. Они также считают, что по итогам года уровень реальных располагаемых доходов населения снизится на 3,1%, а ВВП — на 3,8%.