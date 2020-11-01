01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

В Пермском крае снижается число выздоровевших от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
За сутки в крае от вируса вылечились 96 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае третий день подряд снижается количество выздоровевших от коронавируса. По данным оперштаба, за сутки в крае заболели 168 человек, выздоровели — 96.

«В Пермском крае выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19. 104 человек проходят лечение в больницах, 64 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в опубликованном сообщении.

Днем ранее количество выздоровевших составило 99, а 31 октября — 102. Всего в регионе насчитывается 13 879 человек, заболевших COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...