В Пермском крае снижается число выздоровевших от коронавируса

За сутки в крае от вируса вылечились 96 человек
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Пермском крае третий день подряд снижается количество выздоровевших от коронавируса. По данным оперштаба, за сутки в крае заболели 168 человек, выздоровели — 96.
«В Пермском крае выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19. 104 человек проходят лечение в больницах, 64 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в опубликованном сообщении.
Днем ранее количество выздоровевших составило 99, а 31 октября — 102. Всего в регионе насчитывается 13 879 человек, заболевших COVID-19.
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