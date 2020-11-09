Губернатор Куйвашев готовит заявление с федеральным министром

Куйвашев расскажет о подготовке к Универсиаде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в первый день выхода из отпуска встретится с министром спорта России Олегом Матицыным, следует из графика главы региона. Они дадут совместную пресс-конференцию, которая будет посвящена подготовке к Универсиаде. Формальный повод — установка в Екатеринбурге часов, которые отсчитывают 1000 дней до начала студенческих игр в Екатеринбурге.

В среду в Москве Куйвашев также примет участие в заседании рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), Куйвашев выйдет в эфир из Москвы, следует из графика главы региона.

С четверга губернатор будет в Свердловской области. Он проведет заседание правительства, а также в режиме ВКС примет участие в российско-китайском форуме межрегионального сотрудничества и заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Куйвашев отправился на отдых 5 ноября. Губернатор сразу улетел из страны: он, в частности, посетил Венгрию, где встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.