Текслер ужесточит карантин из-за пандемии в Челябинской области

Алексей Текслер введет новые ограничения из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На этой неделе губернатор Алексей Текслер может ввести новые ограничения в Челябинской области из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили источники в резиденции главы региона. В пресс-службе Текслера отметили, что решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

«Губернатор уже заявил, что пока ситуация позволяет новые решения по ограничениям не принимать, — напомнили URA.RU в пресс-службе. — Но как только станет ясно, что такие меры надо вводить, решения будут приняты». Называть конкретные даты по введении ограничений в пресс-службе Текслера не стали.

По данным URA.RU уже на этой неделе может быть введено дистанционное обучение для старших классов, а также студентов колледжей и вузов. До конца недели могут ограничить заполняемость учреждений с массовым пребыванием людей — театров и кинотеатров. Сейчас разрешено заполнять залы до 50%, этот показатель могут снизить до 25%. Также рассматривается вопрос о запрете работы в ночное время ресторанов и кафе.

На неделе Текслер также совершит поездку в один из муниципалитетов региона. Этой поездкой он начинает новую инспекцию территорий. В планах губернатора на неделе также значится совещание с главами городов и районов. Совещание пройдет в формате ВКС.