В курганском городе общественные слушания проведут без горожан

Гордума Шадринска (Курганская область) поменяла формат работы. Из-за пандемии коронавируса общественные слушания хотят проводить без присутствия общественности. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков.
«27 октября депутаты гордумы приняли решение о новом порядке проведения публичных слушаний и участия в рабочих группах. Согласно нововведению, граждане могут участвовать только посредством видеосвязи или посмотрев запись в интернете», — поделился Андрюков.
В документе говорится, что при проведении дистанционного заседания думы присутствие граждан и представителей организаций не предусматривается. Видео они смогут посмотреть потом после заседания.
Общественные слушания при этом планируется проводить, подключая людей через видеоконференцсвязь. «Как при этом люди будут подтверждать свои персональные данные? Кроме того, далеко не у всех желающих есть техническая возможность подключения. Поэтому считаем, что это нарушает конституционные права горожан», — поделился Андрюков.
С его слов, после обращения в гордуму его замечания были услышаны. На следующей неделе его пригласили обсудить внесение изменений. Получить комментарии председателя Шадринской гордумы Владимира Пикалина URA.RU не удалось. По телефону в приемной никто не ответил.
В Курганской области 18 ноября был зарегистрирован рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. В регионе за день выявили 98 новых зараженных, а с начала пандемии в области заболело 7 559 человек. Из-за сложной эпидемиологической ситуации глава Кургана Андрей Потапов призвал жителей следить за своим здоровьем и напомнил о действующих ограничениях.
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