Свердловская область сэкономит на губернаторе

Зарплата губернатора Евгения Куйвашева уменьшится на 3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплатный фонд свердловских чиновников в 2021 году сократится на 200 млн рублей. Такое решение принято на заседаниях согласительных комиссий заксобрания.

«Фонд оплаты труда госслужащих сократится на 3%. Это коснется всех сотрудников системы госуправления, в том числе, губернатора и правительства», — рассказали в региональном минфине. На губернаторе, членах правительства, руководителях областных органов власти сэкономят почти семь млн рублей. Помимо главы региона, его заместителей и министров, недосчитаются доходов уполномоченные по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, сотрудники облизбиркома, получающие зарплату из бюджета. Как писало URA.RU, по итогам 2019 года Евгений Куйвашев заработал 5,8 млн рублей.

Сокращения коснулись практически всех разделов бюджета, кроме социальной политики и спорта. При этом по сравнению с первым чтением, расходную часть бюджета решено увеличить на 16,6 млн рублей за счет федеральных субсидий и перераспределения средств внутри госпрограмм. Как уточнила замгубернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, доходная часть бюджета составит 278,2 млрд рублей, расходная — 318,8 млрд рублей.