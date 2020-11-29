Китайцы получили образец нового коронавируса от американцев, который они создали в лаборатории Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Китая знают, что новый коронавирус был создан искусственно, но при этом стараются сместить акценты, обвиняя другие страны в распространении смертельного заболевания. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, России следует дистанцироваться от Китая, чтобы не потерять репутацию.

По словам Никулина, китайцы получили образец вируса от американцев. «Китайцы пускают какие-то фейки на эту тему, что вот он пошел из Италии, из Индии, еще откуда-то. Они пытаются из этой ситуации как-то выкрутиться, найти других виновных. Но, я думаю, что им это сделать не удастся. А вот то, что наши их дружно поддержали… Как говорится „сколько веревочке не виться…“, а в конце концов виновным объявят Китай, а Россия может оказаться соучастником всего этого дела», — объяснил собеседник агентства.

Никулин отметил, что американцы требуют от российских коллег, чтобы они не рассказывали о том, что новый коронавирус мог быть создан в лаборатории. «В нашу академию наук чуть ли не каждый день американцы звонят и требуют прекратить распространять „ложь“, это тоже наводит на мысль о том, что все тут не чисто. Ну какую ложь… что искусственное происхождение. Мол придерживайтесь общемировой практики, что появился естественным путем. Вот только он не живет в живом организме, кроме человека», — сказал военный эксперт.

Ранее Игорь Никулин рассказал URA.RU, что COVID был разработан в лабораториях американского Форт Детрика. При этом власти США не знали о работах, которыми могли заниматься ученые, утверждает он. Тем временем глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство не располагает достоверными данными, что вызвавший пандемию коронавирус получен искусственно, пишет «Национальная служба новостей».