Биолог выяснила, как избежать новой глобальной пандемии

В мире следует ввести запрет на торговлю дикими животными, полагает Мария Воронцова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Риск возникновения новой пандемии снизится, если будет введен запрет на торговлю дикими животными и восстановление мест их обитания. Об этом заявила участница конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

«Следующие пандемии зоонозного происхождения будут продолжаться, если мы не сократим контакты между дикими животными и человеком», — приводит слова Воронцовой РИА «Новости». Она уточнила, что Китай и Вьетнам уже закрыли торговлю дикими животными из-за пандемии. Биолог отметила, что петицию о запрете подобной торговле запустили в российском отделениии Greenpeace.

По словам Воронцовой, от млекопитающих к человеку могут перекочевать около 1,5 миллионов различных вирусов. Она подчеркнула, что сегодня человек вторгается все глубже в природу, путешествует и чаще встречается с новыми возбудителями инфекционных заболеваний и разносит их.

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