Из российской аптеки изъяли поддельные лекарства от коронавируса

С продажи незарегистрированных препаратов предполагалось получить более 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из московской аптеки изъяли, предположительно, незарегистрированные препараты от коронавируса, которые могут быть опасны для человека. Об этом сообщили в пресс службе Росздравнадзора.

«В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что непроверенные препараты от коронавируса принадлежат компании «Каскад здоровья», производились в Турции и могут быть опасны для человека.

С продажи незарегистрированных препаратов предполагалось получить более 2 млн рублей. Специалисты выясняют их происхождение. Если в Росздравнадзоре подтвердят, что лекарства являются контрафактными, руководство аптеки могут привлечь к административной ответственности.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лечение коронавируса неправильными препаратами может привести к осложнениям, передает агентство Nation News. Особенно опасно пытаться лечить вирус антибиотиками, считает он.