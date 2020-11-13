Из российской аптеки изъяли поддельные лекарства от коронавируса

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С продажи незарегистрированных препаратов предполагалось получить более 2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из московской аптеки изъяли, предположительно, незарегистрированные препараты от коронавируса, которые могут быть опасны для человека. Об этом сообщили в пресс службе Росздравнадзора.

«В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что непроверенные препараты от коронавируса принадлежат компании «Каскад здоровья», производились в Турции и могут быть опасны для человека.

С продажи незарегистрированных препаратов предполагалось получить более 2 млн рублей. Специалисты выясняют их происхождение. Если в Росздравнадзоре подтвердят, что лекарства являются контрафактными, руководство аптеки могут привлечь к административной ответственности.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лечение коронавируса неправильными препаратами может привести к осложнениям, передает агентство Nation News. Особенно опасно пытаться лечить вирус антибиотиками, считает он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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