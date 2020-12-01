Губернатор Дмитрий Артюхов подписал соглашение с «Яндеком»
Старшеклассники вернулись в школы — Артюхов подписал договор с «Яндексом» — в некоторых водоемах запретили рыбалку — в спортивной сфере найдены сотни нарушений — АПК не может пополнить кадровый состав. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:
В регионе закончился дистант
- Более 35 тысяч ямальских старшеклассников вернулись за парты. На онлайн-обучении по собственному желанию семей сейчас остались менее одного процента школьников.
Губернатор подписал договор с «Яндексом»
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина подписали договор о сотрудничестве, направленный на цифровизацию региона — развитие предпринимательства и образования.
На Ямале запретили рыбалку
- В округе на полгода введен частичный запрет на вылов белорыбицы сетями из некоторых водоемов. В частности, до 15 мая рыбалка будет запрещена в дельте Оби.
В ямальском спорте были найдены нарушения
- Прокуратура ЯНАО выявила более 400 нарушений в сфере спортивной подготовки. В частности, тренеры работали по неподтвержденным документам, а в некоторых учреждениях не было штатных медиков. Об этом сообщили в ведомстве.
АПК Ямала не может найти сотрудников
- Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО не может решить кадровый вопрос из-за того, что ни один из кандидатов не сумел пройти отбор.
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