Губернатор Дмитрий Артюхов подписал соглашение с «Яндеком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старшеклассники вернулись в школы — Артюхов подписал договор с «Яндексом» — в некоторых водоемах запретили рыбалку — в спортивной сфере найдены сотни нарушений — АПК не может пополнить кадровый состав. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе закончился дистант

Более 35 тысяч ямальских старшеклассников вернулись за парты. На онлайн-обучении по собственному желанию семей сейчас остались менее одного процента школьников.

Губернатор подписал договор с «Яндексом»

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина подписали договор о сотрудничестве, направленный на цифровизацию региона — развитие предпринимательства и образования.

На Ямале запретили рыбалку

В округе на полгода введен частичный запрет на вылов белорыбицы сетями из некоторых водоемов. В частности, до 15 мая рыбалка будет запрещена в дельте Оби.

В ямальском спорте были найдены нарушения

Прокуратура ЯНАО выявила более 400 нарушений в сфере спортивной подготовки. В частности, тренеры работали по неподтвержденным документам, а в некоторых учреждениях не было штатных медиков. Об этом сообщили в ведомстве.

АПК Ямала не может найти сотрудников

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО не может решить кадровый вопрос из-за того, что ни один из кандидатов не сумел пройти отбор.