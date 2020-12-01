01 декабря 2020
30 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 2 декабря. Школьники вернулись за парты, рыбалку запретили на полгода, подписан договор с «Яндексом»

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов подписал соглашение с «Яндеком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старшеклассники вернулись в школы — Артюхов подписал договор с «Яндексом» — в некоторых водоемах запретили рыбалку — в спортивной сфере найдены сотни нарушений — АПК не может пополнить кадровый состав. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе закончился дистант

Губернатор подписал договор с «Яндексом»

  • Глава Ямала Дмитрий Артюхов и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина подписали договор о сотрудничестве, направленный на цифровизацию региона — развитие предпринимательства и образования.

На Ямале запретили рыбалку

В ямальском спорте были найдены нарушения

  • Прокуратура ЯНАО выявила более 400 нарушений в сфере спортивной подготовки. В частности, тренеры работали по неподтвержденным документам, а в некоторых учреждениях не было штатных медиков. Об этом сообщили в ведомстве.

АПК Ямала не может найти сотрудников

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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